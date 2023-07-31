القاهرة والجيزة تكتسحان نتيحة الثانوية العامة «الشعبة الأدبية» بـ8 طلاب

أظهرت نتائج أوائل الثانوية العامة 2023 وفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أعلنت عن نتيجة أوائل الثانوية العامة بأن القاهرة والجيزة تكتسحان نتيجة الشعبة الأدبية بـ8 أوائل.

4 طلاب من أوائل الثانوية العامة في القاهرة

8 طلاب من أوائل الثانوية العامة 2023 من القاهرة والجيزة اكتسحوا قائمة أوائل الشعبة الأدبية، إذ تضمنت من القاهرة 4 طلاب هم سيف علاء الدين محمد صدقي إبراهيم، وعائشة هاني محمد فتحي عبد الحميد أبو عاصي، وعز الدين أحمد العوضي رزق، وعمرو خالد ناصر عفيفي، وبالنسبة لمحافظة الجيزة تضمنت 4 طلاب هم فايزة علي محمد محمود، ومحمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب، ومعاذ عبدالرحيم أحمد يونس، وندا عمر السيد محمد.

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2023/2022، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8%.

كما هنأ الدكتور رضا حجازي أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق في دراستهم الجامعية.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة اليوم الاثنين الموافق 31 يوليو خلال المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.