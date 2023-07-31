مصرع 3 أشخاص في تحطم طائرة بكاليفورنيا الأمريكية

لقي 3 أشخاص مصرعهم جراء حادث تحطم طائرة ذات محرك واحد في جنوب كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي بي إس» الإخبارية الأمريكية.

وقالت شبكة «سي بي إس» الإخبارية الأمريكية، إن الطائرة من طراز «بيتشكرافت بي 35» ذات المحرك الواحد، اصطدمت بحظيرة للطائرات في مطار في جنوب كاليفورنيا.

وقالت إدارة «الطيران الفيدرالية»، إن الطائرة تحطمت في «مطار كابل» في «أبلاند» المدينة الواقعة شرق «لوس أنجلوس»، في حوالي الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

قوات الإطفاء سيطرت على الحريق

بدورها، أشارت إدارة الإطفاء في مقاطعة سان برناردينو، إلى أن طواقم الإطفاء وصلت إلى مكان الحادث لمكافحة نيرانا اندلعت في حظيرة الطائرات، مضيفة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن تمت السيطرة على الحريق في حوالي 15 دقيقة.