القاهرة الإخبارية: تحطم طائرة صغيرة يودي بحياة 6 أشخاص قرب لوس أنجلوس

قالت السلطات الأمريكية، إن 6 أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرتهم واحترقت في منطقة مفتوحة قرب مطار على مشارف لوس أنجلوس، اليوم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، في بيان، إن الطائرة من طراز «سيسنا سي 550» أقلعت من مدينة لاس فيجاس وتحطمت بالقرب من مطار «فرنش فالي» في مقاطعة ريفرسايد، على بعد نحو 137 كيلومترًا، جنوبي لوس أنجلوس، نحو الساعة 04:15 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وذكر محقق الطيران بمجلس سلامة النقل الوطني إليوت سيمبسون، في إفادة صحفية، أن الركاب والطيار الذين لقوا حتفهم جميعهم من البالغين.

وأضاف أن الطائرة الخاصة تحطمت على بعد 150 مترًا تقريبًا من مدرج مطار صغير، بعدما حاولت الهبوط بمساعدة النظام الآلي، بسبب أحوال جوية غير مستقرة في المنطقة أدت إلى تعذر الرؤية.

وأشار إلى أن الظروف وقتها بدت أنها تفي بمعايير الحد الأدنى للهبوط في المطار.