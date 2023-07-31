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فرحة أوائل الثانوية العامة بالمحافظات.. زغاريد وهدايا وأحضان

كتب:

حمدي عبد الله
08:49 ص | الإثنين 31 يوليو 2023
أحد المتفوقين في الثانوية العامة مع عائلته

أحد المتفوقين في الثانوية العامة مع عائلته

ضجت المحافظات بالزغاريد، وامتلأت البيوت بالفرحة، ووزع الأهالي والأقارب الأحضان على نجوم السنة، بعد إعلان أسماء الأوائل في الثانوية العامة 2023، إذ حانت لحظة الوفاء بالوعود وتقديم الهدايا للناجحين.

فرحة في المحافظات بعد إعلان الأوائل.. سيارة أحدث موديل للرابع علمي

أبرز الهدايا التي أوفى بها والد الرابع على القسم العلمي شعبة الرياضيات، في نتيجة الثانوية العام 2023، أسامة محمد نصار ابن محافظة المنوفية، والذي يعمل والده منهدسًا في إحدى الدول بالخارج والذي أبلغ والدته بتقديم سيارة أحدث موديل لابنه بعد نجاحه، وتفوقه.

حضن دافئ من الأب وزحمة وفرحة في منزل الأولى على القسم العلمي

منزل أميمة محمود صالح، الأولى على شعبة علمي علوم، في نتيجة الثانوية العامة -بحسب والدها- ازدحم فور إعلان الأوائل، بالمهنئين من الجيران، مضيفًا: «عندما رأيت ابنتي ظلت في حضني فترة حوالي دقيقة، من شدة الفرح والمفاجأة».

زغاريد فرحا بعمر عبدالرحمن الأول على steam

وتعالت الزغاريد في منزل عمر عبد الرحمن الأول على مدارس  steam، وازدحم الأهل والجيران احتفالاً بتفوق ابن محافظة بني سويف.

والدة فرح محمد الثالثة على شعبة الأدبي: «مش هننام الليلة»

كما صدحت الزغاريد في منزل فرح الثالثة على الثانوية العامة القسم الأدبي.

فرحة في المحافظات بعد إعلان الأوائل 

وبعد الإعلان عن الأوائل من قبل وزارة التربية والتعليم وإبلاغ الذين حالفهم التوفيق وكانوا ضمن فرسان السباق هذا العام ينتظر الملايين الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.

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بقلم حمدي عبد الله