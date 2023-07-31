الصعيد يغيب عن أوائل الشعبة الأدبية.. والقاهرة تكتسح المقاعد

بعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة، مساء أمس، من حيث المجموع الكلي والنسبة المئوية، والمحافظة، في جميع شعب الثانوية العامة «علوم ورياضة وأدبي»، وتبين من خلال التفاصيل غياب محافظات الصعيد بالكامل عن أوائل الشعبة الأدبية، بينما اكتسحت القاهرة أكبر عدد من المقاعد.

غياب محافظات الصعيد عن أوائل الشعبة الأدبية

بعد غياب الصعيد، عن مقاعد أوائل الثانوية العامة في الشعبة الأدبية، واكتساح القاهرة لأكبر عدد من المقاعد، نستعرض باقي محافظات الشعبة الأدبية، إذ كان من نصيب القاهرة 4 مقاعد، مقابل الجيزة 3 مقاعد، في حين حصدت محافظتي الغربية والإسكندرية مقعدا واحدا فقط.

أوائل الشعبة الأدبية للثانوية العامة 2023 ومحافظاتهم

سيف علاء الدين محمد صدقي إبراهيم من محافظة القاهرة، وعائشة هاني محمد فتحي عبد الحميد أبو عاصي، عز الدين أحمد العوضي رزق، عمرو خالد ناصر عفيفي، بينما كانت فايزة علي محمد محمود من محافظة الجيزة، محمد حاتم عبدالسلام عبدالوهاب، ومعاذ عبدالرحيم أحمد يونس، في حين كانت فرح محمد قدري إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية، وأخيرا نسمة محمد سليمان جسار من محافظة الغربية.