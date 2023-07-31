6 كليات جديدة تخصصاتها مطلوبة فى سوق العمل محليا ودوليا.. تعرف عليها

بمجرد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، واطمئنان الطلاب على المجموع، تبدأ مرحلة انتظار التنسيق، والبحث عن أفضل الكليات التي لها سوق عمل كبير ومفتوح داخل مصر وخارجها، وأصبحت الجامعات المصرية تحفل بالعديد من تخصصات المستقبل، في إطار خطة الحكومة المصرية لتطوير منظومة التعليم، من مرحلة التعليم الأساسي وحتى مرحلة التعليم الجامعي.

6 كليات جديدة تخصصاتها مطلوبة في سوق العمل محليا ودوليا

وفي هذا الإطار، ولتسهيل عمليات البحث عن طلبة وطالبات الثانوية العامة، تستعرض الوطن من خلال التقرير التالي، التخصصات التعليمة الجامعية الجديدة المطلوبة في سوق العمل.

كلية «هندسة الفضاء والاتصالات» بجامعة زويل

- هندسة الفضاء والاتصالات، وهو برنامج تعليمي شامل للراغبين من طلبة الثانوية العامة في الالتحاق به.

- متاحي لطلاب الثانوية العامة شعبتي «علمي علوم - علمي رياضة».

- مدة الدراسة 5 سنوات.

- يتيح للطلاب اختيار تخصص واحد من 4 تخصصات بالقسم «تصميم مركبات الفضاء - أنظمة الفضاء - اتصالات الأقمار الصناعية - استكشاف الفضاء».

- التخصص متاح فقط بجامعة زويل.

كلية «العلوم وتكنولوجيا الفضاء» بجامعة القاهرة الدولية

- التخصص متوفر في كلية العلوم جامعة القاهرة الفرع الدولي.

- يمنح الخريج على درجة البكاليويوس في العلوم وتكنولوجيا الفضاء.

- متاح لطلبة الثانوية العامة بشعبتي «علمي علوم وعلمي رياضة».

- يهدف إلى تهيئة وإعداد الخريجين في علوم المناخ والفلك وتكنولوجيا الفضاء.

- التخصص مفتوح أمام سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

- الكلية تضم 6 أقسام مختلفة «علوم الفضاء الأساسية - علوم الفلك والكواكب - الاستشعار عن بُعد - نُظم المعلومات الجغرافية والإلكترونيات والاتصالات الفضائية - هندسة الطيران والفضاء - والذكاء الاصطناعي وبرمجيات الفضاء».

تخصص الطاقة المتجددة والمستدامة جامعة المنصورة

- كلية هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة بجامعة المنصورة.

- يمنح الطالب درجة البكالوريوس في الهندسة «تخصص الطاقة المتجددة والمستدامة».

- يقبل من مجموعة 90% فيما فوق، لشعبة علم رياضة.

سوق العمل مفتوح فيما يلي.

- مجالات توليد وتشغيل محطات الطاقة الشمسية.

- مجالات توليد واستخدامات محطات طاقة الرياح.

- مجالات توليد واستخدامات محطات الطاقة الكهرمائية.

- مجالات ترشيد الطاقة.

- مجالات تحلية مياه البحر.

- محطات توليد الطاقة الكهربائية.

- شركات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

- العمل في شركات «البترول - المطاحن - الغزل والنسيج - الأسمدة».

كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائي

- أحد الكليات الجديدة والمطلوبة في سوق العمل.

- الكليات أصبحت منتشرة في عدد من الجامعات المختلفة.

- تقبل طلاب الثانوية العامة من شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة.

- 77.8% فيما أعلى هي نسبة القبول في تنسيق العام الماضي.

- كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائى تضم 6 اقسام متنوعة وهي «إدارة الموارد السمكية - تكتولوجيا تصنيع المنتجات البحرية- تكنولوجيا الاستزراع البحري - تكنولوجيا المصايد البحرية- كلية علوم ثروة سمكية ومصايد».

- تهدف إلى تعليم الطلاب كيفية إنشاء وتصميم المزارع السمكية والمفرخات.

- يحصل الخريجين على درجة البكالوريوس.

- موجودة بجامعات «أسوان - العريش - كفر الشيخ»، إضافة إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كلية علوم الأرض بجامعة بني سويف

أحد التخصصات العلمية الجديدة بجامعة بني سويف.

- الكلية تقبل من الشعبتين علمي علوم وعلمي رياضة.

- تهدف إلى إعداد كوادر للعمل في مجالات داخل مصر وخارجها.

تضم الكلية 5 أقسام لتخصصات مختلفة وهي:

1 - جيولوجيا المياه والبيئة.

2 - الثروة المعدنية.

3 - الجيولوجيا الهندسية.

4 - جيولوجيا البترول والغاز الطبيعي.

5 - قسم الجيوفيزياء

- يحصل الطلاب على درجة البكالوريوس في علوم الأرض وفقًا للتخصص الذي يختاره الطالب.

- مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات.

- درجات القبول في العام الدراسي 2022-2023 في المرحلة الثانية بمجموع 62.7%

كلية تكنولوجيا صناعة السكر

- أحد الكليات في جامعة أسيوط.

- وهو تخصص مطلوب حاليا بشكل كبير فى أسواق العمل المصرية والعربية والأوروبية.

- يضم العديد من الأقسام المهمة المرتبطة بتكنولوجيا صناعة السكر.

- تمنح الخريجين درجة البكالوريوس في تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكملية.

- كلية تكنولوجيا علوم صناعة السكر تقبل طلاب الثانوية العامة من شعبة علمي علوم وشعبة علمي رياضة.

- الوحيدة من نوعها على مستوى الجامعات المصرية والشرق الأوسط.

- أن يكون الطالب حاصلا على مجموع 84% في الشعبتين علمي علوم وعلمي رياضة.