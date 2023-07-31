يتطلع طلاب الثانوية العامة في جميع المحافظات، إلى معرفة النتيجة خاصة بعد إعلان أوائل الثانوية العامة منذ ساعات، وحددت وزارة التربية والتعليم، رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي في جميع المحافظات لكل الطلاب.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي في جميع المحافظات

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي في جميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم ، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة أيضًا من خلال رابط جريدة الوطن من هنا.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى إعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023، خلال مؤتمر صحفي، يعقده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، في الساعة 12 مساء اليوم، في مقر العاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد اعتمدت نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، أمس، بنسبة نجاح 78.8% لكل الشعب سواء العلمي علوم أو علمي رياضة أو أدبي.

ويمكن للطلاب الحصول علي نتيجة الثانوية العامة، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم أو من خلال جريدة الوطن من خلال إدخال البيانات الخاصة بالطالب كالآتي:

- الاسم رباعي

- رقم الجلوس

- اختيار الشعبة

- اختيار المحافظة

- إدخال البريد الإلكتروني

- رقم التليفون