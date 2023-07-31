«التعليم» تنفي تسريب نتائج الثانوية العامة 2023.. انتظروها عبر «الوطن»| عاجل

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023 من داخل الكنترول، عبر موقع إلكتروني، مؤكدا أنه لا صحة لما ينتشر عبر جروبات واتس آب من نشر تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023.

عدم الانسياق وراء الشائعات

وحذر المصدر، طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بعدم الانسياق وراء تلك المواقع لكونها تثير فقط البلبلة للرأي العام، كما حذر من الانسياق خلف منشورات تدعي إمكانية تعديل درجات طلاب الثانوية العامة في الامتحانات.

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2023/2022، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8%.

كما هنأ الدكتور رضا حجازي أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق في دراستهم الجامعية.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة اليوم الاثنين الموافق 31 يوليو خلال المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

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نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

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نتيجة الثانوية العامة

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