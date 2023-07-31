البنين يعودون لقائمة أوائل الثانوية العامة «أدبي» بعد اكتساح الفتيات في 2022

بعد إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة، مساء أمس الأحد، خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وكان الأوائل 30 طالبًا وطالبة، إلا أن الطلاب اكتسحوا قائمة الأوائل، عكس ما ظهرت عليه النتيجة العام الماضي.

الطلاب يتصدرون قائمة أوائل الشعبة الأدبية

اكتسح الطلاب قائمة أوائل الثانوية العامة في الشعبة الأدبية، بعد أن اكتسح الفتيات القائمة ذاتها العام الماضي، إذ تكون سنة 2023، كلمة سر عودة الطلاب إلى تصدر القائمة، منهم سيف علاء الدين محمد، عز الدين أحمد العوضي، عمرو خالد ناصر عفيفي، محمد حاتم عبد السلام، معاذ عبد الرحيم أحمد.

لتكون القائمة هذا العام مناصفة بين الطلاب والطالبات، التي من بينهن عائشة هاني محمد، فايزة علي محمد، فرح محمد قدري، ندا عمر السيد، ونسمة محمد سليمان، في حين اكتسحن قائمة العام الماضي 2022، زينب أكرم حسن، ساندي معاذ مقبول، أمنية إبراهيم السيد، عائشة حسن طه، سوسن راني سراح الدين، بسمة محروس رشاد، أروى عبد المحسن رشاد، لينا أحمد فؤاد، ومريم محمد أحمد.

مقارنة بين أوائل الثانوية العامة في الشعبة الأدبية بين العام الحالي والماضي

فتيات اكتسحن قائمة أوائل الثانوية العامة، عام 2022، مقابل طالبين فقط هما مهند محمد شعبان، وأحمد سمير عبد العزيز، في حين كانت قائمة هذا العام الشعبة الأدبية 5 طلاب، مقابل 5 طالبات.