مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بأسيوط

شهد طريق «أسيوط - سوهاج» الشرقي، وقوع حادث تصادم بين أتوبيس ركاب وسيارة نقل، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفيات أسيوط لتلقي العلاج.

حادث تصادم

وتلقى اللواء أحمد وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بحدوث حادث تصادم بين أتوبيس ركاب وسيارة نقل، على طريق «أسيوط- سوهاج» الشرقي، ووجود وفيات ومصابين.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث ودفعت هيئة الإسعاف بـ14 سيارة إسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث حادث تصادم بين أتوبيس نقل ركاب وسيارة نقل، على طريق «أسيوط- سوهاج» الشرقي، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 13 آخرين.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.