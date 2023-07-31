رابط سريع.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط

خصص موقع «الوطن» رابط سريع للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور، ضمن خدماتها التي يقدمها للقراء.

رابط سريع.. نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس فقط

وبمجرد الدخول على موقع جريدة «الوطن»، يمكن اختيار أيقونة نتيجة الثانوية العامة، إذ يتيح موقع الوطن الحصول على تفاصيل درجات الطالب في نتيجة الثانوية العامة، والتي يعلنها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الاثنين 31 يوليو في مقر وزارة التربية والتعليم بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية.

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، مساء أمس، نتيجة الثانوية العامة 2023 بنسبة نجاح 78.8% بارتفاع 3% عن نسبة نجاح الثانوية العامة العام الماضي، وجاءت أسماء أوائل الثانوية العامة كالتالي:

أوائل الشعبة العلمية علوم

وجاءت قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 في الشعبة العلمية علوم كالتالي:

- أميمة محمود احمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية.

- حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط.

- زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة.

- كريم محمود رمزي أحمد محمد خالد من محافظة المنيا.

- كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة.

- كيرلس نوناي يعقوب فانوس من محافظة المنيا.

- محمد محمد التميمي محمد جوهر من محافظة الدقهلية.

- محمود محمد عبدالفتاح أحمد من محافظة أسيوط.

- معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة من محافظة بني سويف.

- ياسمين شريف حسني عبدالقادر من محافظة القاهرة.

أوائل الشعبة العلمية رياضيات

وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية رياضيات جاء الترتيب كالتالي:

- إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط.

- أروى حسام مدحت محمد فوزي من محافظة القاهرة.

- أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية.

- باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط.

- زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية.

- مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية.

- محمد احمد رزق أحمد إسماعيل من محافظة القاهرة.

- محمود أشرف السيد أبو حادي من محافظة الغربية.

- مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة.

- مروان أحمد علي عبدالسميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد.

أوائل الشعبة الأدبية

- سيف علاء الدين محمد صدقي إبراهيم من محافظة القاهرة.

- عائشة هاني محمد فتحي عبد الحميد أبو عاصي من محافظة القاهرة

- عز الدين أحمد العوضي رزق من محافظة القاهرة.

- عمرو خالد ناصر عفيفي من محافظة القاهرة.

- فايزة علي محمد محمود من محافظة الجيزة.

- فرح محمد قدري إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية.

- محمد حاتم عبدالسلام عبدالوهاب من محافظة الجيزة.

- معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة.

- ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة.

- نسمة محمد سليمان جسار من محافظة الغربية.