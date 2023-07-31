وزير التعليم يجري اتصالا هاتفيا بـ أوائل الثانوية العامة لتهنئتهم

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقطع فيديو أثناء إجراء الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اتصالا هاتفيا لبعض من أوائل الثانوية العامة، لتهنئتهم بالنجاح والتفوق.

الأول على الشعبة العلمية

وأجرى الوزير اتصالا هاتفيا بالطالب «محمود»، الأول على الشعبة العلمية على مستوى الجمهورية، حيث تلقى الاتصال والده، قائلا له: «محمود الأول على الشعبة العلمية على مستوى الجمهورية، وبكرة يشرفنا في المؤتمر الصحفي الساعة 10 صباحا في مقر وزارة التعليم، وألف مبروك».

كما أجرى وزير التربية والتعليم، اتصالا هاتفيا للطالبة أروى حسام، من محافظة القاهرة، ضمن أوائل الثانوية العامة في شعبة علمي رياضة، لتقديم التهنئة لها، قائلا: «مبروك، وتشرفينا بكرة في العاصمة الإدارية علشان نحتفل بيكي في المؤتمر الصحفي لإعلان أوائل الثانوية العامة».

وتحدث الوزير اتصالا هاتفيا مع الطالب كيرلس نوناي يعقوب فانوس من محافظة المنيا، ضمن أوائل الثانوية العامة في شعبة علمي علوم، لتقديم التهنئة له، قائلا: «كيرلس أنت من العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية، وألف مبروك يا حبيبي، وبكرة الصبح الساعة 11 هتجيلنا وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية للإعلان عن النتيجة وتاخد شهادة تقدير».

الوزير يهنئ الأول على الشعبة الأدبية

كما أجرى الوزير اتصالا هاتفيا بالطالبة نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية، ضمن أوائل الثانوية العامة من الشعبة الأدبية، لتقديم التهنئة لها، وتلقى الاتصال والدتها، والذي قال لها: «بقولك مبروك لبنتك طالعة على العشرة الأوائل على الشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية».