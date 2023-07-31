لينك نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم.. اعرف مجموعك

تظهر بعد دقائق نتيجة الثانوية العامة 2023، ويرغب الجميع في معرفة كيفية الحصول عليها من مصادر رسمية موثوق بها، أو الدخول على رابط مباشر، وخاصة بعد إعلان أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية.

ويمكن الحصول على لينك نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم عن طرق رقم الجلوس من هنــــا.

الوطن تتيح خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة

وتتيح جريدة الوطن نتيجة الثانوية العامة التي تعلن خلال دقائق، عبر رابط مباشر، من خلال الضغط على هذا الرابط، وإدخال رقم الاسم ورقم الجلوس، واتباع الخطوات التالية:

- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 لوزارة التربية والتعليم باستخدام الاسم ورقم الجلوس.

- يجب كتابة الاسم كاملا بشكل صحيح مع التأكد من صحة رقم الجلوس جيدا.