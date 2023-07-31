وكيل «خطة النواب» يوجه نصيحة لطلاب الثانوية: «النتيجة مش نهاية المطاف»

قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن امتحانات الثانوية العامة ليست النهاية المحتومة للحياة العملية كما يظن البعض من الطلاب، بل تعد أولى بدايات الخطوات العملية في الحياة.

وأوضح وكيل خطة النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن النجاح الحقيقي في الحياه هو النجاح في مجال التخصص ما بعد مرحلة الثانوية العامة، وذلك من خلال التفوق دراسيا خلال فترة الدراسة والتفوق في مجال العمل بعد التخرج وإثبات الذات أمام المجتمع.

وكيل خطة النواب: حصلت على 90%

وبسؤاله عن تجربته الشخصية مع الثانوية العامة، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «حصلت على مجموع 90% والتحقت بكلية الهندسة حينما كانت تقبل من 70% نظرا لحبي للرياضيات التي كنت بارعا فيها منذ الصغر».

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «أتذكر حينها أن أيام الامتحانات تزامن مع مباريات كأس العالم 1978 وكان الشاغل الأكبر للناس حينها هي نتائج المباراة وامتحانات الثانوية العامة».