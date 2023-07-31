احذر عدم تشغيل أو التلاعب في عداد التاكسي.. غرامة مالية وسحب الرخصة

يلجأ بعض سائقي سيارات الأجرة إلى بعض الحيل، التي من خلالها يحاول استغلال الركاب واستخراج الأموال من جيبوهم بطريقة غير شرعية، وهي عدم تشغيل العداد الخاص بالتاكسي، ليطلب منهم الأجرة على حسب رؤيته بدلًا من تحديدها بواسطة العداد.

ونص قانون المرور، على عدد من المخالفات المتعلقة بالتلاعب في عداد التاكسي، لضمان حماية الركاب من المستغلين، منها المادة «70»، التي أقرت غرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، على كل سائق ارتكب أي من الأفعال التالية:

عقوبة الامتناع عن العمل بالعداد

- كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب.

- كل سائق امتنع عن تشغيل العداد، أو طلب أجرًا أكثر من المقرر.

- كل سائق نقل عددًا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.

- كل سائق نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.

سحب رخصة القيادة في هذه الحالات

ونصت المادة رقم «72 مكررا»، على أنه تسحب رخصة القيادة لمدة لا تزيد عن شهر في حالة وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به، إذ يتلاعب بعض سائقي التاكسي في العداد، ويتظاهر أن به عطل حتى لا يعمل به.

وفي حالة ارتكاب نفس الفعل مرة أخرى خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة، تضاعف مدة العقوبة «مدة السحب» في هذه الحالة، وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل 3 ثلاث سنوات، وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص.