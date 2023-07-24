10 حالات في قانون المرور تؤدي لسحب وإلغاء رخصة القيادة

وضع قانون المرور الجديد ضوابط خاصة بتسيير السيارات لتحقيق الالتزام وعدم المخالفة، وفرض عقوبات رادعة للمخالفات من بينها إلغاء رخصة القيادة في 10 حالات، تتضمن الآتي:

حالات إلغاء رخصة القيادة

1- إذا كانت المركبة تسير بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة.

2- إذا جرى ضبط المركبة في الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي 90 يوما.

3- عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال 30 يوما.

4- ضبط قائد المركبة تحت تأثير مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل.

5- إذا امتنع قائد المركبة عن الفحص الطبي أو لجوءه إلى الهرب عند الاشتباه في حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبي متى كان ارتكابه هذا الفعل خلال سنة من ارتكابه فعلا مماثلا.

6- يكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر إذا ضبط تحت تأثير المواد المخدرة، وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.

7- استخدام المركبة في غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضي 30 يوما، وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على 3 أشهر.

8- في حالة العودة لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على 6 أشهر.

9- تكرار ضبط قائد أي مركبة مرتكبًا فعلا مخالفًا للآداب في المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضي 6 أشهر.

10- ضبط المركبة مسيرة في الطريق بدون ترخيص، ولا يجوز إعادته قبل مضي 3 أشهر.