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أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في محافظة الجيزة.. 4 طلاب

كتب:

أسماء زايد
10:01 ص | الإثنين 31 يوليو 2023
نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في محافظة الجيزة، جرى إعلانهم من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بعد اعتماد النتيجة، بنسبة نجاح 78.8% في بمختلف الشعب «علمي علوم، علمي رياضة، أدبي»، على أنّ يتم إعلان تفاصيل النتيجة بالنسب والأرقام، خلال مؤتمر يعقده وزير التربية والتعليم، اليوم.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في محافظة الجيزة

وجاءت أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في محافظة الجيزة، على مستوى الشعب الثلاث بعد اعتمادهم رسميًا كالتالي:

- فايزة علي محمد محمود- من محافظة الجيزة.

- محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب- من محافظة الجيزة.

 - معاذ عبدالرحيم أحمد يونس- من محافظة الجيزة.

- ندا عمر السيد محمد- من محافظة الجيزة.

 خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة من موقع «الوطن»

 وتزامنًا مع إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023، يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس خلال دقائق من على موقع «الوطن»، بالدرجات، لتظهر نتيجة جميع المواد الدراسية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، على الفور.

وعلى الطالب الراغب في الحصول على  نتيجة الثانوية العامة من على موقع الوطن، اتباع خطوات بسيطة،:

- كتابة الاسم ورقم الجلوس.

- اختيار الشعبة.

- الضغط على زر «بحث»، وسيحصل على النتيجة مباشرة.

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الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس في جميع المحافظات

بعد اعتمادها رسميا.. رابط مباشر لمعرفة نتيجة الثانوية العامة في المحافظات

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس بعد دقائق

لينك نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم.. اعرف مجموعك
بقلم أسماء زايد