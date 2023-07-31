يفتح رابط وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، بعد لحظات قليلة، أمام جميع الطلاب بالمحافظات المختلفة، ويتيح حصول الطالب على تفاصيل درجات جميع المواد بالثانوية العامة في تخصصات الشعب الثلاث «عملي علوم، علمي رياضة، أدبي».

رابط وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

ومن خلال رابط وزارة التربية والتعليم والخاص ببوابة الثانوية العامة، تظهر بعد قليل نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم.

ومن المنتظر أنّ يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بعد ساعات قليلة، تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023، التي اعتمدها مساء أمس بنسبة نجاح 78.8%.

وأعلن وزير التعليم، قائمة أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة، وجاءت كالتالي:

أوائل الثانوية العامة علمي علوم 2023

وجاءت قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 في الشعبة العلمية علوم كالتالي:

- أميمة محمود احمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية.

- حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط.

- زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة.

- كريم محمود رمزي أحمد محمد خالد من محافظة المنيا.

- كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة.

- كيرلس نوناي يعقوب فانوس من محافظة المنيا.

- محمد محمد التميمي محمد جوهر من محافظة الدقهلية.

- محمود محمد عبدالفتاح أحمد من محافظة أسيوط.

- معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة من محافظة بني سويف.

- ياسمين شريف حسني عبدالقادر من محافظة القاهرة.

أوائل الثانوية العامة علمي رياضة 2023

وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية رياضيات جاء الترتيب كالتالي:

- إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط.

- أروى حسام مدحت محمد فوزي من محافظة القاهرة.

- أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية.

- باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط.

- زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية.

- مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية.

- محمد احمد رزق أحمد إسماعيل من محافظة القاهرة.

- محمود أشرف السيد أبو حادي من محافظة الغربية.

- مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة.

- مروان أحمد علي عبدالسميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد.

أوائل الثانوية العامة أدبي 2023

- سيف علاء الدين محمد صدقي إبراهيم من محافظة القاهرة.

- عائشة هاني محمد فتحي عبد الحميد أبو عاصي من محافظة القاهرة

- عز الدين أحمد العوضي رزق من محافظة القاهرة.

- عمرو خالد ناصر عفيفي من محافظة القاهرة.

- فايزة علي محمد محمود من محافظة الجيزة.

- فرح محمد قدري إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية.

- محمد حاتم عبدالسلام عبدالوهاب من محافظة الجيزة.

- معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة.

- ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة.

- نسمة محمد سليمان جسار من محافظة الغربية.

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر الوطن، من خلال اتباع خطوات بسيطة، أبرزها تسجيل الاسم ورقم الجلوس والشعبة ثم الضغط على بحث.