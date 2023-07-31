رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

بدء توافد الجاليات لحضور النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين في الخارج»

كتب:

منة عبده
10:17 ص | الإثنين 31 يوليو 2023
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

بدأ عدد من المصريين بالخارج في التوافد لحضور النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين في الخارج» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبتنظيم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحضور 1000 شخص من المصريين بالخارج من 56 دولة حول العالم.

وينطلق المؤتمر بمشاركة وزراء الهجرة والمالية والتضامن الاجتماعي والتعليم والثقافة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار الشخصيات العامة.

المؤتمر برعاية بنك ناصر الاجتماعي

ويُعقد المؤتمر هذا العام برعاية بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، كأحد الرعاة الرئيسيين للمؤتمر، وكذلك شركات فيرن برو جلوبال لرجل الأعمال المصري بالخارج أشرف دوس، وشركة نت سينك نتوورك سيلوشنز لرجل الأعمال المصري بالخارج المهندس تامر هدايت، شركة كيمبكس kempex international وشركة kempton ltd& Brooks لرجل الأعمال المصري بالخارج كريم أسعد، شركة أميرة للمنتجات الغذائية لرجل الأعمال المصري عادل بولس، شركة world environment expert company لرجل الأعمال المصري وائل حسن، كذلك شركة DR E لرجل الأعمال المصري إبراهيم عزت، وجميعها شركات لكبار رجال أعمال ومستثمرين مصريين بالخارج.

اقرأ المزيد:

حصاد وزارة الهجرة خلال أسبوع.. التحضير لـ«المصريين بالخارج 4» الأبرز

إطلاق حملة «اعرف حقك واطمن».. أبرز أنشطة وزارة الهجرة في أسبوع

«النواب» يناقش مشروع موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2023/ 2024

سفيرة وزارة الهجرة لمتحدي الإعاقة: حياة ذوي الهمم تغيرت بفضل اهتمام الرئيس

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة صناع الخير للتنمية
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.