صورة جديدة لنجل الفنان حسن يوسف.. ملامح هادئة وزهد في الأضواء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا جديدًا لـ«عبد الله»، الابن الأصغر للفنان حسن يوسف وشمس البارودي، لاسيما وأنه كان نادر الظهور، إذ تصدر اسمه محركات البحث خلال الساعات الماضية، إثر رحيله المفاجئ عن عمر ناهز 35 عامًا، غرقًا بإحدى القرى بالساحل الشمالي.

ابتعد تماما عن الأضواء

ويبدو أنّ ابن حسن يوسف، من خلال الصور المتداولة، كان هادئ الطباع، ويتمتع بملامح هادئة للغاية، فلم يكن يميل يومًا إلى الشهرة والأضواء، وكانت ملامحه غير معروفة لقطاع كبير من الجمهور، عكس شقيقه «عمر».

من هو عبد الله.. الابن الأصغر للفنان حسن يوسف وشمس البارودي

يذكر أن عبد الله حسن يوسف، مواليد عام 1988 ويبلغ من العمر 35 عامًا، وهو الابن الأصغر بين أشقائه، ولديه 3 أشقاء هم ناريمان ومحمود وعمر، ودرس الطيران في أوكرانيا، كما درس الإعلام في جامعة بيروت بلبنان.

ومن المُقرر تشييع جنازة ابن حسن يوسف، من مسجد الشرطة، بالشيخ زايد، عقب صلاة ظهر اليوم، على أنّ يوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة.