«مصايف الإسكندرية»: نجل حسن يوسف نزل البحر خارج الأوقات الرسمية لعمل المنقذين

كشف الدكتور محمد عبدالرزاق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أن ثلاثة شباب لقوا مصرعهم فجر اليوم، في شاطئ زهراء العجمي بسبب نزولهم في أوقات خارج الأوقات المسموح فيها بالنزول مع تزايد المد والجزر وارتفاع الأمواج وعدم وُجود فرق الإنقاذ.

تحذير هيئة الأرصاد الجوية

وأضاف عبدالرزاق في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، على قناة «ON»، أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من الثلاثة أيام منذ أول أمس من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح وقوة السحب داخل المياه وجرى اتخاذ ما يلزم في هذا الصدد وحذرنا من النزول في الشواطئ الغربية للإسكندرية تحديدا وفي غير الأوقات الرسمية.

نزل في غير الأوقات الرسمية

وعلق على وفاة نجل الفنان حسن يوسف قائلاً: «المرحوم نزل في أوقات خارج الأوقات الرسمية وفي وقت به موجات عالية من المد والجزر وفرق الإنقاذ موجودة بكل القرى السياحية».

ولفت إلى أن شاطئ النخيل لم يشهد أي وفيات غرق خلال الفترة الماضية بفضل البوابات والأسوار، مؤكدًا أن فرق الإنقاذ متواجدة ومؤهلة طول الوقت للقيام بدورها وتقوم بعمليات إنقاذ كثيرة على مدار اليوم، مناشدا المواطنين بالالتزام بالتعليمات وعدم النزول في أوقات معينة غير مسموح في النزول فيها، وأن فرق الإنقاذ ينتهي عملها مع الغروب ولا ينصح بالنزول في هذه الأوقات، خاصة مع الساعات الأولى للصباح مع زيادة موجات المد والجزر.