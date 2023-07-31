تستعد أسرة الفنان حسن يوسف وشمس البارودي، لتشييع جنازة جثمان ابنهما الأصغر «عبد الله» الذي وافته المنية، في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، غرقًا في إحدى قرى الساحل الشمالي.

وكشف أشرف زكي، عن موعد ومكان جنازة ابن حسن يوسف وشمس البارودي، موضحًا أنها ستخرج من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة ظهر اليوم الاثنين، وذلك بعدما انتهت الأسرة من الإجراءات الخاصة بتصاريح الدفن من مستشفى العلمين.

شهيرة بعد وفاة ابن حسن يوسف: مصابكم كبير وصعب وصدمة كبيرة

وكان عدد كبير من الفنانين، قد حرصوا على تقديم واجب العزاء، في عبد الله حسن يوسف، حيث دخل بعضهم في حالة صدمة، إثر الوفاة المفاجئة، منهم الفنانة شهيرة، والتي كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «والله مش قادرة أكتب من الصبح.. مصابكم كبير وصعب وصدمة كبيرة لي أصدقائي الغاليين حسن يوسف وشمس البارودي».

وأضافت الفنانة شهيرة: «ربنا يصبركم ويربط على قلوبكم وينزل عليكم السكينة والرضاء بقضاء الله وقدره.. ربنا يلهمكم الصبر والسلوان على هذا الابتلاء.. تعازي لكم ولأسرتكم ولكل حبايبكم ولا حول ولا قوة إلا بالله».