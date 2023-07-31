3 مشاهد في وفاة نجل الفنان حسن يوسف.. «جثة ملقاة على جانب الشاطئ»

في تمام الساعة الرابعة فجر أمس الأحد، تداول خبر وفاة نجل الفنان حسن يوسف يدعى «عبدالله» يبلغ من العمر35 سنة، بأحد الشواطئ في الساحل الشمالي، عندما شاهد أحد رواد قرية سياحية، جثة شاب ملقاة على جانب الشاطئ لافظًا أنفاسه الأخيرة، وبتفتيشه عثر على متعلقاته الشخصية، وأبلغ أسرته والأجهزة الأمنية التي وصلت في الحال، وتم نقله إلى المستشفى وإيداعه بثلاجة الموتى.

المشهد الأول.. لا يوجد أي إصابات ظاهرية

بمناظرة الجثمان أكدت لا يوجد أي إصابات ظاهرية، وإن المتوفي كان يرتدي كامل ملابسه بحوزته متعلقاته الشخصية، وجرى نقله إلى المشرحة بالإسكندرية تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

المشهد الثاني.. 60 دقيقة أخيرة في حياة نجل الفنان حسن يوسف

بحسب رواية شقيق المتوفي وابن الأكبر للفنان حسن يوسف حول وفاة ابنهم كان يجلس بصحبة والدته وطلب من والدته السير بمفرده ونزوله البحر للاستحمام وبعد مرور 60 دقيقة تم إبلاغهم بخبر وفاة عبدالله حسن يوسف على أحد شواطئ الساحل الشمالي، وعاين فريق النيابة موقع الوفاة وتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في المكان، للوقوف على ملابسات الواقعة ولمعرفة تحركات الشخص قبل الوفاة.

المشهد الثالث.. استدعاء الأسرة لسماع أقوالهم

تباشر النيابة التحقيقات حول واقعة وفاة عبدالله نجل الفنان حسن يوسف، وأمرت باستدعاء الأسرة لسماع أقوالهم بعد تشييع جثمان المتوفي التي انتهت من استخراج تصريح الدفن وسيتم دفنه بمقابر العائلة اليوم الاثنين، بمقابر عائلته بمنطقة السادس من أكتوبر.