ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، بعد أن اعتمدها رسميا الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدا أنّ جميع أعمال التصحيح لامتحانات الصف الثالث الثانوي لطلاب الشعبة العلمية «علمي علوم وعلمي رياضة» وأدبي، تمت بشكل إلكتروني دون تدخل أي عنصر بشري لضمان نزاهة وشفافية التصحيح وحصول كل طالب على حقه كاملا.

كيفيفة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023.. ظهرت الآن

الآن يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، من موقع «الوطن» بسهولة ويسر، من خلال الدخول على رابط النتيجة وكتابة الاسم ورقم الجلوس واختيار الشعبة، ثم تظهر النتيجة بجميع الدرجات التي حصل عليها الطالب، حيث تظهر الدرجات في مواد التاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم النفس والاجتماع في حالة كون الطالب من الشعبة الأدبية، ومواد الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والعلوم البيئية والأحياء في حالة كون الطالب من شعبة علمي علوم، والرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية والكيمياء والفيزياء لطلاب شعبة علمي رياضة.

وتشمل نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، درجات الطلاب في المواد الأساسية كمادة اللغة العربية ومادة اللغة الأجنبية الأولى ومادة اللغة الأجنبية الثانية، ويأتي ذلك في إطار الدور الخدمي التعليمي الذي تقوم به «الوطن».

نصائح بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

وفي سياق متصل، شدد الدكتور ماجد أبوالعينين، العميد الأسبق لكلية التربية بجامعة عين شمس، في حديثه لـ«الوطن»، على طلاب الثانوية العامة بضرورة التأهب نفسيا لدخول مرحلة جديدة من الدراسة تختلف عما سبقها وهي مرحلة الحياة الجامعية أيا كانت الكلية التي التحق بها الطالب.

وأضاف الدكتور ماجد أبوالعينين، أنّ مرحلة الحياة الجامعية تتطلب من الطالب جهدا متواصلا ينصب بصفة أساسية على كل ما يتطلبه سوق العمل من مهارات وقدرات مختلفة، لأنه متطور بصفة مستمرة ويختلف من آن لآخر.