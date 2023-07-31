احصل على نتيجة الثانوية العامة 2023 في 5 دقائق.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 في 5 دقائق، من خلال رابط الاستعلام برقم الجلوس والاسم فقط عبر خطوات محددة.

احصل على نتيجة الثانوية العامة 2023 في 5 دقائق

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 يجب اتباع الآتي:

1. ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 لجريدة «الوطن» عبر رابط الموقع، كما يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر رابط وزارة التربية والتعليم، وذلك كما يلي:

2. انقر من خلال رابط جريدة الوطن على خانة الحصول نتيجة الثانوية العامة.

3- أما من خلال رابط وزارة التربية والتعليم فيتمّ النقر على رابط الثانوية العامة.

4. وآخر خطوة اختر مربع نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي ستظهر وتفتح بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

5. في رابط وزارة التربية والتعليم ورابط جريدة الوطن تكتب الاسم ورقم الجلوس بداخل المربع.

6. وفي النهاية اضغط على أيقونة عرض نتيجة الثانوية العامة 2023.

وتظهر نتيجة الثانوية العامة خلال دقائق على موقع جريدة الوطن وكذلك موقع وزارة التربية والتعليم.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة 2023: ووجه رسالة لطلاب الثانوية العام وقال: «أبنائي الطلاب والطالبات الأعزاء.. أتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023».

أضاف وزير التعليم، في رسالة نصية عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»: «رسالتي لأبنائي الطلاب.. نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلًا مشرقًا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.. وأود أن أذكركم بأن النجاح في الحياة العملية ليس مرتبطًا بالمجموع في الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل».

وتابع: «رسالتي لأولياء الأمور.. ثقوا في أبنائكم وفروا لهم الحب والطمأنينة وادعموا اختياراتهم أيا كانت وساهموا في تطوير قدراتهم ومهدوا لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط، ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة».