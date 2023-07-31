السجن عام لثلاثة متهمين بسرقة الهواتف المحمولة في الطالبية

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بالسجن لمدة عام، لإدانتهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بمنطقة الطالبية، وتقدم المتهمون الثلاثة بالاستئناف على الحكم الصادر ضدهم.

سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف

وذكر أمر إحالة المتهمين «حامد م ح»، و«جمعة ع ه»، و«أحمد ق س»، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين بعد أن وجهت إليهم تهمه سرقة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية، وذلك لأنه في يوم 27 فبراير الماضي، سرقوا الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بمنطقة الطالبية.

نفذوا أكثرمن واقعة بأحد الشوارع

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة نفذوا أكثرمن واقعة بأحد الشوارع التابعة لدائرة قسم شرطة الطالبية، وقاموا بمحاولة بيع المسروقات لأحد الأشخاص ألا أنهم سقطوا في فخ الشرطة في هذا الوقت، وأن المتهمين الأول والثاني حازوا وأحرزوا سلاحا أبيضاً (مطواه) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.