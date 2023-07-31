إحالة تشكيل عصابي بتهمة سرقة مندوب مبيعات في المنوفية للمحاكمة

أمرت النيابة العامة، إحالة تشكيل عصابي مُكون من 5 أشخاص لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي من مندوب مبيعات في إحدى الشركات بالمنوفية للمحاكمة الجنائية.

سرقة مندوب مبيعات

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من أحد الأشخاص «مندوب مبيعات بإحدى الشركات بالمنوفية»، وذلك بعد ورود بلاغ إلى مركز شرطة تلا من الضحية وشخص آخر يعمل سائق بإحدى شركات الدخان، بأنه أثناء توقفهما في دائرة المركز لبيع منتجات الشركة من السجائر فوجئا بأربعة اشخاص مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين ويحمل أحدهم سلاحا ناريا قاموا بالاستيلاء منهما على مبلغ مالي من داخل السيارة قيادة الثاني ولاذوا بالهرب.

التحريات حول الواقعة

وبعمل التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عدد 5 أشخاص أحدهم مُسجل جنائيًا، محل إقامتهم في نطاق محافظتي الغربية والمنوفية.

القبض على المتهمين

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وأنهم عقدوا العزم على سرقة المجني عليهما لسابقة مشاهدتهما حال توقفهما بذات المكان وأرشدوا عن جزء من المبلغ المستولى عليه وإيصال سداد قسط قرض باسم أحدهم في أحد البنوك وسلاح ناري 2 بندقية آلية وعدد 3 خزينة تستعمل على ذات السلاح وعدد 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، والدراجتين المستخدمتان في الواقعة، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية.

تم تحرير المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.