حبس مسجل خطر ارتكب 3 وقائع سرقة في حلوان.. محام يكشف العقوبة المتوقعة

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بحبس مسجل خطر لقيامه بارتكاب 3 وقائع سرقة شقق سكنية في منطقة حلوان 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

ضبط المتهم في حلوان

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد قام رجال الشرطة في منطقة حلوان بالقاهرة بالقبض على المتهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل شقة سكنية، وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبمواجهة المتهم بالأدلة والتحريات التي تثبت ارتكابه للواقعة اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب «التسلق»، وبمناقشته اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرضد عن مكان المسروقات.

العقوبة القانونية المتوقعة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح محمد عبد الحميد الصادق المحامي لـ«الوطن» أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».