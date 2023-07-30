القبض على مسجل خطر نفذ 3 جرائم سرقة شقق في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان لقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الشقق السكنية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب «التسلق»، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

مشغولات ذهبية مجهولة المصدر

كما قام رجال الشرطة بضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجمالية، لقيامه بعرض مجموعة من المشغولات الذهبية، مجهولين المصدر، على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول بأسلوب «المغافلة»، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وتهمته بالسرقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.