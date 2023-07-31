إعصار «دوكسوري» يجتاح الصين والسلطات تُخلي 27 ألف مواطن من منازلهم

اجتاح إعصار «دوكسوري»، القوي عدة مناطق في الصين، ما دفع السلطات إلى إجلاء عددا كبيرا من المواطنين في العاصمة الصينية بكين، خلال الساعات القليلة الماضية، إذ انتقل إلى مقاطعة فوجيان الجنوبية بعد أن ضرب الفلبين.

إعصار «دوكسوري» يضرب الصين

وغرقت العاصمة الصينية بكين والمنطقة المحيطة بها خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث حذر المسؤولون من الظروف الخطرة المحتملة بما في ذلك الفيضانات، وتضخم الأنهار، والانهيارات الطينية والأرضية.

وقالت وسائل الإعلام الصينية، إنه تم إجلاء أكثر من 27 ألف شخص بالمناطق شديدة الخطورة في بكين، ونقل 20 ألفًا آخرين من «شيجياتشوانغ» عاصمة مقاطعة خبي المجاورة، ولا يزال مئات الملايين من الأشخاص بشمال الصين في خطر، كما أن بكين، في حالة تأهب قصوى، وهي أعلى مستوى من التحذير بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي قد تستمر حتى ظهر اليوم، بحسب صحيفة «ديلي تايمز».

إجلاء 27 ألف شخص بسبب إعصار «دوكسوري» في الصين

وحثت بكين السكان، اليوم، على عدم الخروج من المنزل ما لم يكن ذلك ضروريا، كما أخبرت الشركات بعدم إجبار موظفيها على القدوم إلى العمل، وأغلقت العديد من المواقع الشهيرة في العاصمة بشكل مؤقت، بالإضافة إلى تعطيل العملية التعليمية.

وفي السياق ذاته، أدى الإعصار إلى تحويل نهر محلي إلى سيل متدفق قرب العاصمة بكين، وجرى إجلاء 62 أسرة في المنطقة المحيطة دون الإعلان عن إصابات.

إعصار «دوكسوري»

وصنف إعصار «دوكسوري»، في البداية على أنه إعصار فائق، حيث اجتاز المحيط الهادئ في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث قتل أكثر من 13 شخصًا في الفلبين، وجلب أمواجًا هائلة ورياحًا تصل سرعتها إلى 175 كيلومترًا في الساعة (110 أميال في الساعة) إلى جنوب شرق الصين يوم الجمعة الماضي، إذ تضرر أكثر من 880 ألف شخص في مقاطعة فوجيان.

ويذكر أنها المرة الأولى منذ 2011 التي يصدر فيها إعلان حالة التأهب القصوى بسبب هطول أمطار غزيرة في الصين، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتتوخي السلطات الصينية الحذر بشأن هطول الأمطار الغزيرة منذ أن تسببت الفيضانات الشديدة في مقتل أكثر من 300 شخص في وسط الصين، خلال عام 2021، لا سيما في مدينة تشنغتشو.