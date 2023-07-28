القاهرة الإخبارية: ارتفاع ضحايا إعصار «دوكسوري» في الفلبين إلى 13 شخصا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن السلطات الفلبينية، أعلنت اليوم الجمعة، أن حصيلة قتلى السيول والفيضانات وانهيارات التربة الناجمة عن إعصار دوكسوري ارتفعت إلى 13 شخصًا إضافة إلى فقدان 20 آخرين.

وقال المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، إن 9 أشخاص لقوا حتفهم إثر انهيار للتربة في منطقة كورديليرا الإدارية، وشخصين بوسط الفلبين، وشخص في منطقة إيلوكوس شمالا، وآخر في مقاطعة بالقرب من مانيلا.

وأضافت الوكالة أن 9 آخرين اُعتبروا في عداد المفقودين في منطقة كورديليرا الإدارية و11 في وادي كاجايان بشمال البلاد، وأثر إعصار دوكسوري على أكثر من نصف مليون شخص في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا، ولا يزال يقبع أكثر من 29 ألف نازح في 479 من مراكز الإيواء المؤقتة.

خامس إعصار يضرب الفلبين

وتسبب دوكسوري وهو خامس إعصار يضرب الفلبين هذا العام بهطول الأمطار لعدة أيام، مما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات للتربة، ولا تزال العديد من المناطق في جزيرة لوزون الرئيسة مغمورة بالمياه على الرغم من مغادرة إعصار دوكسوري البلاد يوم الخميس.

جهود البحث مستمرة عن 4 من أفراد خفر السواحل فقدوا يوم الأربعاء

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني أرماندو باليلو إن جهود البحث مستمرة عن 4 من أفراد خفر السواحل فقدوا يوم الأربعاء، بينما كانوا في طريقهم لإنقاذ طاقم قارب مكون من 7 أفراد جرفته المياه قبالة مقاطعة كاجايان.