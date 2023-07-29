«رويترز»: إعلان حالة التأهب القصوى في الصين بسبب إعصار «دوكسوري»

فرضت الصين حالة تأهب قصوى في جزء من البلاد، بما في ذلك العاصمة بكين، يوم السبت، تحسبًا لهطول أمطار غزيرة، فيما يجتاح الإعصار «دوكسوري» المناطق الأخرى من البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

تقدم إعصار دوكسوري وسقوط أمطار غزيرة

أعلنت الصين الحالة الحمراء في منطقة واسعة يعيش فيها مئات الملايين، بما في ذلك بكين وتيانجين ومقاطعتي خبي وشاندونج، وذلك اعتبارًا من الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي، تحسبًا لتساقط أمطار غزيرة، وفق خدمات الأرصاد الجوية.

وبدأت الأمطار بالهطول على شمال الصين اليوم، مع تقدم الإعصار دوكسوري، وهو واحد من أقوى العواصف التي ضربت البلاد منذ سنوات، نحو العاصمة بكين، بعد أن ضرب الفلبين وتايوان وساحل الصين.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية الصينية من احتمالية حدوث كوارث جراء العواصف المطيرة في منطقة واسعة تشمل العاصمة وتستمر لمدة ثلاثة أيام، مع مخاطر متوسطة إلى عالية، ومن المرجح أن تتصاعد قوة العواصف الرعدية في العاصمة.

الأمطار ستؤثر على 130 مليون شخص

ومن المتوقع أن تتراكم كميات كبيرة من الأمطار بواقع 100 مليمتر أو أكثر، على مساحة تزيد عن 220 ألف كيلومتر مربع، جراء تقدم الإعصار نحو اليابسة، وهذا من المتوقع أن يؤثر على حوالي 130 مليون شخص.

وأوضحت الإدارة الصينية أن قوة الإعصار دوكسوري تضعف تدريجياً، ولكن لا يزال له تأثيرات مستمرة، ودعت المواطنين إلى اليقظة وتجنب المناطق الخطيرة في مناطق بكين، تيانجين، خبي، حيث يمكن أن يصل تساقط الأمطار إلى 600 مليمتر.

ومن المحتمل أن ترتفع مستويات الأنهار الصغيرة والمتوسطة خلال الأيام القادمة إلى مستويات مقلقة في جنوب بكين، ووسط إقليم خبي، وبعض المناطق الشرقية في إقليم شانشي، وبعض المناطق الشمالية في إقليم خنان، كما يحتمل حدوث سيول ومخاطر جيولوجية في المناطق الجبلية.

ويُعد إعصار دوكسوري أقوى إعصار يضرب الصين هذا العام، وثاني أقوى إعصار يضرب إقليم فوجيان جنوب شرق البلاد منذ إعصار ميرانتي في عام 2016، وقد تسبب الإعصار في إغلاق المدارس والمؤسسات، بالإضافة إلى إجلاء العاملين من حقول النفط والغاز البحرية، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية.