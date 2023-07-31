لو عاوز تكافئ أولادك المتفوقين في الثانوية العامة.. اعرف سعر الذهب

يعتبر الذهب بكافة أعيرة واحدة من الهدايا التي يمكن تقديمها لطلاب الثانوية العامة 2023 كشراء مشغولات ذهبية للفتيات أو سبائك للادخار للذكور، وتحديدا الأوائل كمكافئة على المجهود الذي بذلوه على مدار العام الدراسي، ومن بين الأعيرة التي يمكن تقديمها عيار 21 أو جنيه ذهب.

ويمكن لأولياء الأمور معرفة نتيجة الثانوية العامة من خلال هذا الرابط.

ووفق المعلن في محلات الصاغة بحي الدقي، نوضح في التقرير التالي أسعار الذهب في الأسواق اليوم الإثنين 31 يوليو والتي جاءت على هذا النحو:

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم للبيع 2,450 شراء 2,457 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم للبيع 2,246 شراء 2,252 جنيه.

عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم للبيع 2,144 شراء 2,150 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم للبيع 1,838 شراء 1,843 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم للبيع 1,429 شراء 1,433 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 12 للبيع 1,225 شراء 1,229 جنيه.

سجل سعر الاونصة اليوم للبيع 76,204 شراء 76,417 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم للبيع 17,152 شراء 17,200 جنيه.

سجل سعر الكيلو الذهب اليوم للبيع 2,450,286 شراء 2,457,143 جنيه.

سعر السبيكة الذهب اليوم

سعر سبيكة ذهب 1 جرام اليوم الأحد 2,960.57 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام اليوم 7,064.99 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات 13,995.40 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات اليوم 27,667.83 جنيه.