كم خسر المعدن الأصفر في أقل من شهر؟.. «شعبة الذهب» تجيب

استقرت أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم الأحد 30 يوليو 2023 في محلات الصاغة، حيث تشهد أسعار المعدن الأصفر استقراراً ملحوظاً في الوقت الحالي، بسبب توازن العرض مع الطلب، وفقاً للبيانات المعلنة من جانب شعبة الذهب.

وبحسب بيانات الشعبة، فإن أسعار جرامات الذهب تراجعت لجميع الأعيرة المختلفة خلال أقل من شهر، بقيمة 75 جنيهاً بالنسبة للجرام من عيار 21، كما انخفضت بنحو 86 جنيهاً بالنسبة لجرام الذهب عيار 24، وتراجع جرام الذهب عيار 18 بنحو 61 جنيهاً.

تراجع سعر الجنيه الذهب

كما انخفض سعر جرام الذهب من عيار 14 بنحو 55 جنيهاً، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب، خلال أقل من شهر، بنحو 600 جنيه.

سعر جرام الذهب اليوم

وبالنسبة لأسعار اليوم الأحد، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء، 2457 جنيهاً للشراء بدون مصنعية خلال التعاملات الصباحية، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2252 جنيهاً للشراء بدون مصنعية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بالاسواق، 2150 جنيها للشراء خلال منتصف التعاملات اليوم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 1843 جنيهاً للشراء بدون مصنعية خلال منتصف التعاملات لليوم، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 12، نحو 1229 جنيهاً للشراء.

أسعار الجنيه الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب، في مصر اليوم الأحد، 17200 جنيه للشراء خلال منتصف التعاملات اليوم الأحد، فيما سجلت الأونصة الذهبية سعر 76417 جنيهاً للشراء.