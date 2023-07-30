استقرار سعر الذهب بالأسواق المصرية منتصف تعاملات اليوم الأحد

سجلت أسعار الذهب حالة من الاستقرار بمحلات الصاغة وأسواق تدول المعدن الأصفر في مصر، بمنتصف التعاملات اليوم الأحد 30 يوليو 2023، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار21 عند مستوى 2150 جنيهاً، بدون ضريبة أو مصنعية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك، ليسجل نحو 2457 جنيهاً، بدون ضريبة أو مصنعية، خلال منتصف التعاملات اليومية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأحد في محلات الصاغة، بدون ضريبة أو مصنعية، حيث سجل نحو 2252 جنيهاً للشراء، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وكذلك استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعآ في محلات الصاغة بمصر اليوم، حيث سجل نحو 2150 جنيهاً للشراء، بدون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1843 جنيهاً، بينما سجل عيار 14 نحو 1433 جنيهاً للشراء بدون ضريبة أو مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه والأونصة الذهبية

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 30 يوليو 2023، بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 17200 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 76417 جنيهاً.