أسعار الذهب اليوم الاثنين 31-7-2023 في مصر.. «اعرف عيار 21 بكام»

شهدت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، اليوم الاثنين 31-7-2023، استقرارا ملحوظا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ليسجل 2150 جنيها دون مصنعية في ختام التعاملات.

وعن سعر الذهب اليوم الاثنين 31-7-2023، في الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، نرصد لكم في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر دون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية إذ سجل نحو 2457 جنيها، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 استقرارا إذ سجل نحو 2252 جنيها للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال على شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 2150 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 1843 جنيها دون مصنعية، وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارا أيضا بمحلات الصاغة دون مصنعية إذ سجل نحو 1433 جنيها وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 31-7-2023، استقرارا بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 17200 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 76417 جنيها.