استقرار سعر جرام الذهب عيار 21.. وزيادة المعروض في محلات الصاغة

يشهد سعر جرام الذهب عيار 21 استقرارا ملحوظا منذ عدة أيام، بسبب زيادة كميات الذهب المعروض في الأسواق ومحلات الصاغة، وفق ما أكدته الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويستقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 2150 جنيها للجرام دون مصنعية، وتختلف المصنعية من تاجر إلى آخر، ووفقا لحجم المصنعية داخل كل مشغولة ذهبية على حدة.

أسعار الذهب اليوم

ووفقا لقائمة أسعار الذهب المعلنة من الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، فإنّ أسعار الذهب اليوم الأحد 30 يوليو 2023 جاءت،

- سعر جرام الذهب عيار 21 للشراء 2150 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 24 للشراء 2457 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 18 للشراء 1843 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب للشراء 17200 جنيه.

استقرار أسعار الذهب في الأسواق

وأكدت مصادر في الشعبة العامة للذهب، أنّ سبب استقرار أسعار الذهب في الأسواق هو وفرة المعروض من الذهب الخام في محلات الصاغة، والناتج عن قرار الحكومة بإعفاء الذهب الوارد من الخارج من الجمارك والرسوم لمدة 6 أشهر، والذي بدأ تطبيقه أوائل مايو الماضي.