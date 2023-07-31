بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، تُقدم «الوطن» في إطار دورها الخدمي والتعليمي، مصاريف جامعة 6 أكتوبر لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة، والتي تشتمل على عدد من كليات القطاع الصحي، مثل الطب والجراحة وتكنولوجيا العلوم الصحية، فضلا عن كلية الأسنان والتمريض.

تفاصيل مصاريف جامعة 6 أكتوبر

بدأت مصاريف جامعة 6 أكتوبر لعام 2023 - 2024، وفق الموقع الرسمي للجامعة، من 25 ألف جنيه لكلية السياحة والفنادق، وتصل إلى 100 ألف جنيه لبرنامج «كلينكال» بكلية الصيدلة، و90 ألف جنيه لبرنامج «فارم» بالكلية ذاتها، وذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.

مصاريف كليات جامعة 6 أكتوبر

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الطب والجراحة: 140 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه «فارم»، و100 ألف جنيه «كلينكال».

- مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 42 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الاقتصاد: قسم عربي 33 ألف جنيه.

- مصاريف كلية طب الأسنان: 110 آلاف جنيه.

- مصاريف كلية التمريض: 30 ألف جنيه، والتمريض التخصصي 35 ألف جنيه.

- مصاريف كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 40 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

- مصاريف كلية السياحة والفنادق: 25 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الفنون التطبيقية: 44 ألف جنيه.

- مصاريف كلية اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه «إنجليزي»، و30 ألف جنيه «عربي».

- مصاريف كلية التربية: 30 ألف جنيه «عربي - إنجليزي - حاسب آلي».

الأوراق المطلوبة للتقديم لجامعة 6 أكتوبر لعام 2023 - 2024

تشتمل الأوراق المطلوبة للتقديم لجامعة 6 أكتوبر لعام 2023 - 2024، على صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة الثانوية العامة وشهادة الميلاد و8 صور شخصية، وذلك للطلاب بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

وظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، والآن يمكن الحصول عليها، بسهولة ويسر، من خلال الدخول على رابط النتيجة وكتابة الاسم ورقم الجلوس واختيار الشعبة، بعد اعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي بنسبة النجاح 78.8%.