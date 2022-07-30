تعرف على قيمة مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022- 2023

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنَّ التقديم لمختلف الكليات بالجامعات الخاصة من الطلاب حملة الشهادات العربية والأجنبية يسير بصورة طبيعية دون رصد أي مشكلات، ووفقاً للقواعد والحدود التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين سددوا المصروفات الدراسية بلغ 7 آلاف طالب وطالبة.

وفي السياق ذاته، يبحث أولياء الأمور والطلاب عن مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022- 2023، وذلك بعد تردد الأنباء عن تخفيض مصروفات العديد من الجامعات الخاصة قيمة الرسوم للعام الجديد.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022- 2023

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية الرسوم ومصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022- 2023 وذلك إطار خدماتها التي تقدمها للقراء عبر منصاتها المختلفة :

- طب الأسنان: 100 ألف جنيه.

- كلية الطب والجراحة: 125 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه.

مصاريف الجامعات الخاصة 2022-2023

- كلية الصيدلة:

85 ألف جنيه لبرنامج فارم دي.

95 ألف جنيه الصيدلة الإكلينيكية.

- تكنولوجيا العلوم الصحية: 40 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 60 ألف جنيه.

- الفنون التطبيقية: 40 ألف جنيه.

- التمريض: 25 ألف جنيه.

- كلية اللغات والترجمة:

30 ألف جنيه للشعبة الإنجليزية.

25 ألف جنيه للشعبة العربية.

- كلية الاقتصاد:

40 ألف جنيه للشعبة الإنجليزية.

30 ألف جنيه للشعبة العربية.

- الإعلام وفنون الاتصال: 35 ألف جنيه.

- السياحة والفنادق: 20 ألف جنيه.

- كلية التربية:

20 ألف جنيه لأقسام رياض أطفال وعلم النفس وتربية خاصة.

25 ألف جنيه لأقسام عربي وإنجليزي وحاسب آلي وألماني.