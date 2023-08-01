تجديد حبس متهم بالنصب على راغبي شراء موبايلات «أون لاين» في الزاوية الحمراء

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس أحد الأشخاص، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الميعاد المُحدد.

بداية الواقعة.. بلاغ

البداية عندما تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد باتهام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، في دائرة القسم.

التعرض لواقعة نصب

وكان ورد بلاغ إلى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، من أحد الأشخاص، يقيم في دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، يفيد تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء منه على مبلغ مالي، كان حوله إلى أحد المحافظ الإلكترونية، لشخص يدير صفحة إلكترونية، بزعم بيع هاتف محمول له دون الوفاء بذلك.

التحريات حول الواقعة

وبعمل التحريات وجمع المعلومات، من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص محل إقامته في الجيزة، وأنه يمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، خاصة راغبي شراء الهواتف المحمولة.

وتبين أن المتهم أنشأ حسابات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بأسماء منتحلة، والإعلان عن بيع الهواتف المحمولة، وعقب الإيقاع بالمجني عليهم، يقنعهم بتحويل جزء من المبلغ المالي المتفق عليه كمقدم على محافظ مالية إلكترونية، يستخدمها وعدم الوفاء بذلك.

القبض على المتهم

وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم، وأمكن القبض عليه وبحوزته هاتف محمول، وبعد فحصه تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.