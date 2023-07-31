موعد عرض مسرحية «طيب وأمير» ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح

كشف الفنان أحمد السلكاوي، عن موعد عرض مسرحية «طيب وأمير» ضمن فاعليات المهرجان القومي للمسرح، في دورته السادسة عشر، برئاسة الفنان محمد رياض.

موعد عرض مسرحية «طيب وأمير»

وكتب أحمد السلكاوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «تنبيه هام لكل محبي المسرح، ستُعرض مسرحية طيب وأمير يومي الخميس والجمعة 3 و4 أغسطس.. إن شاء الله.. الساعة الثامنة مساءً على مسرح ميامي.. المسرح يسع 400 كرسي للجمهور الكريم.. بفضل الله تم عرض 55 ليلة عرض كامل العدد.. والحمد لله حققنا أكبر حضور جماهيري لمسرح الدولة بتذاكر دخول زهيدة السعر وأعلى الإيرادات حتى الآن».

وأضاف أحمد السلكاوي: «سيتم فتح الحجز مجانًا ️للجمهور، شريطة أن يتم الحجز من موقع المهرجان أون لاين.. نبذل جهدنا لإسعادكم ونعدكم بالبهجة والسعادة إن شاء الله».

أبطال مسرحية «طيب وأمير»

مسرحية طيب وأمير يشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين ومن بينهم عمرو رمزي، وهشام إسماعيل، وتامر فرج، وأحمد السلكاوي، ورشا فؤاد، ونهى لطفي، وشريف حسني، وشيماء عبدالقادر، ومحمود الهنيدي، ومحمود فتحي، ومن إخراج محمد جبر.