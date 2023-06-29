الليلة.. المسرح الكوميدي يفتتح أول عروض «طيب وأمير»

يفتتح فريق عمل مسرحية «طيب وأمير»، اليوم، أول عروض المسرحية في عيد الأضحى ومن المقرر أن يستمر العرض طوال أيام العيد على خشبة مسرح «ميامي» بوسط القاهرة.

استقبال جمهور مسرحية طيب وأمير

وقال ياسر الطوبجي مدير المسرح الكوميدي لــ«الوطن» أنهم سعداء باستقبال الجمهور في العيد، متمنيين أن يقدموا وجبة خفيفة تدخل السعادة على قلوب الجمهور وأن يستكملوا النجاح الذين بدأوه منذ عدة أشهر.

وأشار ياسر الطوبجي، أنَّ الهدف دائمًا من المسرح الكوميدي أن يرسم نجوم العرض الابتسامة داخل قلوب الجمهور.

مسرحية طيب وأمير يشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين ومن بينهم عمرو رمزي، وهشام إسماعيل، تامر فرج، وأحمد السلكاوي، ورشا فؤاد، ونهى لطفي، وشريف حسني، وشيماء عبدالقادر، ومحمود الهنيدي، ومحمود فتحي، ومن إخراج محمد جبر.

إشادات الجمهور بعرض طيب وأمير

وأشاد بالعرض عدد كبير من الفنانين والذين أشادوا بالعرض ومن بينهم ماندو العدل، وأوس أوس، وأحمد رزق، وليلى عز العرب، وحسام فارس، وعائشة بن أحمد، ومحمد جمعة، وكريم الحسيني والذي أشاد بالعرض وكتب عبر فيسبوك: «نزلت من بيتي مُتجهاً إلى المسرح خروجه لا قبلها ولا بعدها مشوارخروج المسرح فقط.. وانبسط وضحكت من كل قلبي شكرا، شكرا للبهجة، شكرا للمخرج أبو دم خفيف اللي قدر يسيطر على كل الكوميديانات دول اللي كانوا ممكن يخلصوا الفجر لولا وجود مخرج شاطر بيحب الممثل ودمه خفيف والشغل معاه مُتعة».