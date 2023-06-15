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تامر فرج يعلن موعد الموسم الثاني من مسرحية طيب وأمير: «مستنيكم الليلة»

كتب:

ضحى محمد
10:45 ص | الخميس 15 يونيو 2023
جانب من مسرحية طيب وأمير

جانب من مسرحية طيب وأمير

أعلن الفنان تامر فرج عن بدء موسم جديد من مسرحية «طيب وأمير» ابتداءً من اليوم الخميس على مسرح ميامي بوسط البلد، بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض المسرحي خلال الفترة الماضية.

موسم جديد لمسرحية طيب وأمير على ميامي

ونشر تامر فرج، فيديو من كواليس تحضيرات العرض، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليه قائلاً: «مستنيكم تاني الليلة، من النهاردة الخميس في موسم جديد من مسرحية طيب وأمير».

موعد عرض مسرحية طيب وأمير على مسرح ميامي

وعن موعد العرض قال: «كل خميس وجمعة وسبت وحد الساعة 8 ونص على مسرح ميامي بوسط البلد شارع طلعت حرب».

أبطال مسرحية طيب وأمير

يشارك في بطولة العرض المسرحي «طيب وأمير» الذي كتبه أحمد الملواني، مجموعة من فنانين فرقة المسرح الكوميدي، من بينهم عمرو رمزي، تامر فرج، سيد الروبي، أحمد السلكاوي، هشام إسماعيل، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبوبكر الشريف، أزياء أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنا، موسيقى كريم.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.