كليات تقبل من 50% علمي علوم 2023.. مصادر بـ«التعليم العالي» توضح
كتب:
أحمد أبوضيف
11:27 ص | الإثنين 31 يوليو 2023
جامعة النهضة
كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي حقيقة وجود كليات تقبل من 50% علمي علوم 2023، خلال الفترة المقبلة ضمن أعمال تنسيق الجامعات 2023 وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات.
وأوضح أنّ التوقعات تشير إلى أن الحدود الدنيا للقبول والالتحاق في الجامعات الخاصة والأهلية ستكون مقاربة جدًا لتنسيق العام الماضي، لافتة إلى أنّه لم توجد أي كليات العام الماضي قبلت طلاب حاصلين على 50% في الثانوية العامة في الجامعات الخاصة.
كليات تقبل من 50 علمي علوم 2023
وأوضحت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هناك عددًا من المعاهد والكليات تقبل من 50% علمي علوم 2023 تكون متاحة للطلاب للالتحاق بها من حصلوا على درجة 50%، في الجامعات الحكومية أو الخاصة وفقاً للمؤشرات ودلائل نتيجة الثانوية العامة 2023.
وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الحكومية 2023 لمن حصلوا على 50% بمعدل 205 درجات لشعبة علمي علوم.
- المعهد العالى الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس «تجارة إنجليزي 205 درجات»
- التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 205 درجات
- التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 205 درجات
- التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 205 درجات
التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 205 درجات
العالي الفندقى بالاقصر إيجوث 205 درجات
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 205 درجات
العالي خدمة اجتماعية أسوان 205 درجات
العالي خدمة اجتماعية بورسعيد 205 درجات
العالي سياحة وفنادق الغردقة 205 درجات
العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث 205 درجات
العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية 205 درجات
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 205 درجات
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 205 درجات
العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث 205 درجات
العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير 205 درجات
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 205 درجات
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 205 درجات
الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 205 درجات
المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 205 درجات
تربية العريش رياضة 205 درجات
تربية رياضية بنات الإسكندرية 205 درجات
تربية رياضية بنات الزقازيق 205 درجات
تربية رياضية بنات السويس 205 درجات
تربية رياضية بنات العريش 205 درجات
تربية رياضية بنات المنصورة 205 درجات
تربية رياضية بنات المنيا 205 درجات
تربية رياضية بنات أسوان 205 درجات
تربية رياضية بنات بنها 205 درجات
تربية رياضية بنات بني سويف 205 درجات
تربية رياضية بنات بور سعيد 205 درجات
تربية رياضية بنات جنوب الوادي 205 درجات
تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 205 درجات
تربية رياضية بنات سوهاج 205 درجات
تربية رياضية بنات طنطا 205 درجات
تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 205 درجات