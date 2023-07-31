«التعليم العالي» تحدد أسماء الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر.. اعرفها

ساعات قليلة تفصل الآلاف من الأسر والطلاب بجميع المحافظات، عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، إذ ينتظر الطلاب وأولياء الأمور، معرفة المجموع تمهيدًا لانتظار تنسيق المرحلة الأولى واختيار الكليات التي تناسب وقدراتهم وأحلامهم.

وهناك أيضًا من يستعدون لدخول الكليات الخاصة، التي تضم تخصصات تعليمية مختلفة مطلوبة في سوق العمل، على المستوى المحلي والدولي والإقليمي، لذا كشفت وزارة التعليم العالي، لطلاب الثانوية العامة، الذين يستعدون للالتحاق بالعام الجامعي الجديد، أسماء الجامعات الخاصة المعتمدة رسميًا داخل جمهورية مصر العربية، التي تضم 27 جامعة مختلفة، جاءت كالتالي:

27 جامعة خاصة معتمدة من التعليم العالي

- جامعة 6 أكتوبر.

- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

- جامعة مصر الدولية.

*- الجامعة الألمانية بالقاهرة.

- جامعة الأهرام الكندية.

- الجامعة البريطانية في مصر.

- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

- جامعة سيناء.

- جامعة فاروس بالإسكندرية.

- جامعة النهضة ببنى سويف.

- جامعة المستقبل.

- الجامعة المصرية الروسية.

- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

- جامعة هليوبوليس.

- جامعة الجيزة الجديدة.

- جامعة دراية بالمنيا.

- جامعة بدر.

- جامعة حورس.

- جامعة المصرية الصينية.

- جامعة ميريت.

- جامعة سفنكس.

- جامعة السلام.

- جامعة بدر بأسيوط.

- جامعة الصالحية الجديدة.

- جامعة الحياة.

- جامعة مايو.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وفي السياق ذاته، خصصت بوابة الوطن، رابطا إلكترونيا خاصا، للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس، بمجرد اعتمادها رسميا من جانب وزير التربية والتعليم.