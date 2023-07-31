هل يوجد كليات تقبل من 50% علمي رياضة 2023؟.. مصدر بـ«التعليم العالي» يوضح

اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، نتيجة الثانوية العامة 2023 لطلاب الشعب العلمية والأدبية وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وتستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للكشف عن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الشعب المختلفة، حيث يبحث الطلاب عن التوقعات لكليات تقبل من 50% علمي رياضة 2023، وهو ما أوضحته مصادر في المجلس الأعلى للجامعات خلال حديثها لـ«الوطن».

كليات تقبل من 50 علمي رياضة 2023

وقالت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ توقعات كليات تقبل من 50% علمي رياضة 2023، تؤكد وفقا للإحصائيات ونتائج تنسيق العام الماضي، أنّه لا يوجد كليات تقبل هذا المجموع سواء للشعب العلمية أو الأدبية أو حتى الجامعات الخاصة والأهلية، والمتاح لهذه الفئة يكون عددا بسيطا من المعاهد العليا الخاصة.

تنسيق الجامعات الحكومية 2023

وأضافت المصادر، أنّ وزارة التعليم العالي حاليا بانتظار ورود نتيجة الثانوية العامة 2023 من وزارة التربية والتعليم، لوضع الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة، لافتة إلى أنّ اللجنة العليا للتنسيق ستجتمع خلال الساعات القليلة المقبلة، لوضع الأعداد المقررة للكليات المختلفة للعام الجامعي الجديد.