مصاريف الجامعات الخاصة 2023.. كلية الطب بـ200 ألف جنيه

اعتمد وزير التربية و التعليم و التعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، مساء أمس، نتيجة الثانوية العامة 2023 لمختلف الشعب الدراسية، على أنّ يكشف اليوم، النسب والإحصائيات الكاملة بشأن النتيجة، وبدأ طلاب الثانوية العامة عبر المواقع الإلكترونية المختلفة، البحث عن مصاريف الجامعات الخاصة 2023 في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، و كذلك موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات الخاصة.

مصاريف الجامعات الخاصة 2023

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، مصاريف الجامعات الخاصة 2023، لجميع التخصصات العلمية والأدبية، وذلك وفقًا لما تم إعلانه رسميًا عبر المواقع المختلفة للجامعات:

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023

- كلية الطب البشري: 155 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.

- كلية الأسنان: 145 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة: 95 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه.

- كلية التكنولوجيا الحيوية: 70 ألف جنيه.

- كلية التمريض: 50 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.

- كلية الآثار والإرشادر السياحي: 40 ألف جنيه.

- كلية التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.

- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55 ألف جنيه.

- كلية الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيه.

- كلية اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023

- كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه

- كلية الصيدلة الإكلينيكة: 100 ألف جنيه

- كلية الإعلام إنجليزي: 45 ألف جنيه

- كلية التصميم والفنون الإبداعية: 60 ألف جنيه

- كلية اللغات والترجمة: 40 ألف جنيه

- كلية علوم الحاسب: 55 ألف جنيه

- كلية طب الأسنان: 135 ألف جنيه

- كلية إدارة الأعمال: 50 ألف جنيه

- كلية الإعلام: 40 ألف جنيه

- كلية الهندسة: 55 ألف جنيه

- كلية العلاج الطبيعي: 80 ألف جنيه

مصاريف الجامعة الحديثة MTI 2023

- كلية الطب البشري: 64 ألفًا و950 جنيهًا.

- كلية الإعلام: 21 ألف جنيه.

- كلية التمريض: 19 ألفًا و250 جنيهًا.

- كلية الصيدلة: 42 ألفًا و250 جنيهًا.

- كلية طب الأسنان: 54 ألفًا و450 جنيهًا.

- كلية الإدارة: 21 ألف جنيه.

- كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي: 28 ألفًا و800 جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 37 ألفًا و 450 جنيهًا.

- كلية الهندسة: 24 ألفًا و800 جنيه.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023

- كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

- كلية الطب والجراحة: 140 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه «فارم»، و100 ألف جنيه «كلينكال».

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 42 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد: قسم عربي 33 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 110 آلاف جنيه.

- كلية التمريض: 30 ألف جنيه، والتمريض التخصصي 35 ألف جنيه.

- كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 40 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

- كلية السياحة والفنادق: 25 ألف جنيه.

-كلية الفنون التطبيقية: 44 ألف جنيه.

- كلية اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه «إنجليزي»، و30 ألف جنيه «عربي».

- كلية التربية: 30 ألف جنيه «عربي - إنجليزي - حاسب آلي».

مصاريف الجامعة الألمانية في القاهرة 2023

للطلبة الجدد من المصريين للعام الدراسى 2024:

- وهناك 3 مستويات للمصروفات وفقاً للجدول المرفق :

مصاريف جامعة أكتوبر للعوم الحديثة والآداب 2023

- كلية طب الأسنان: 200 ألف جنيه.

- كلية التكنولوجيا الحيوية: 112 ألفًا و200 جنيه.

- كلية الهندسة: 108 آلاف و100 جنيه.

- كلية العلوم الحاسب: 98 ألفًا و750 جنيهًا.

- كلية العلاج الطبيعي: 140 ألفًا و300 جنيه.

- كلية الصيدلة: 134 ألف جنيه.

- كلية الفنون و التصميم: 103 آلاف و400 جنيه.

- كلية اللغات والترجمة: 68 ألفًا و 750 جنيهًا.

- كلية علوم الإدارة: 94 ألف جنيه.

- كلية الإعلام: 94 ألف جنيه.

مصاريف جامعة مصرالدولية 2023

- كلية طب الأسنان: 100 ألف و625 جنيهًا للترم الواحد

- كلية الألسن: 35700 جنيه للترم الواحد

- كلية إدارة الأعمال: 49350 للترم الواحد

-كلية علوم الحاسب: 50 ألف جنيه للترم الواحد

- كلية الهندسة: 47300 ألف جنيه للترم الواحد

- كلية الإعلام: 49350 جنيها للترم الواحد

- كلية الصيدلة: 55125 جنيها للترم الواحد

مصاريف جامعة المستقبل 2023

- كلية طب الأسنان: 180 الف جنيه

- كلية الصيدلة: 108 آلاف جنيه

- كلية الهندسة: 75 ألف جنيه

- كلية علوم الحاسب: 73 ألف جنيه

- كلية علوم الإدارة: 65 ألف جنيه

- كلية الاقتصاد: 60 ألف جنيه

مصاريف جامعة نيو جيزة 2023

- كلية الطب البشري: 204 آلاف جنيه

- كلية طب الأسنان: 193ألف جنيه

- كلية الصيدلة: 121 ألف جنيه

مصاريف جامعة النهضة 2023

-كلية الصيدلة: 56.925 جنيها

- الهندسة: 31.625 جنيها

- كلية الطب البشري: 99.750 ألف جنيه

-كلية طب الأسنان: 74.175 الف جنيه