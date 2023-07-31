بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، يبدأ خلال الساعات القليلة المُقبلة، طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم في البحث عن مصاريف الجامعات ومنها مصاريف مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لعام 2023-2024 والأوراق المطلوبة، وهو ما تُقدمه «الوطن» لطلاب الشهادة الثانوية في إطار دورها الخدمي، بعد أنّ أتاحت نتيجة الثانوية على موقعها الإلكتروني.

اشتملت مصاريف مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لعام 2023-2024، على مصروفات كلية العلوم وكلية الهندسة وكلية الحوسبة والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن مصروفات كلية إدارة الأعمال، التي أكدت أنّ قسم تكنولوجيا المعلومات يعد جزءًا أساسيًا من مدينة زويل، حيث يوفر التكنولوجيا والدعم الذي يمكن من تنفيذ المهام العلمية والوصول إلى الموارد التعليمية، وذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.

مصاريف مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

- مصروفات كلية العلوم بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا: 144 ألف جنيه.

- مصروفات كلية الهندسة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا: 144 ألف جنيه.

- مصروفات كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجاي: 89 ألف جنيه.

- مصروفات كلية إدارة الأعمال بمدينة زويل: 89 ألف جنيه.

بالتزامن مع استعدادات العالم الدراسي الجديد، وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، كشفت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بدء الدراسة في كلية إدارة الأعمال، التي حصلت على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات، على أن تبدأ قبول الدفعة الأولى من خريجي الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات أجنبية.

تخصصات كلية إدارة الأعمال بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

أكدت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عبر موقعها الإلكتروني، أنها تتبنى فلسفة تعتمد استراتيجتها العلمية على ربط الجهود العلمية والمعملية بالواقع العملي، وذلك لتكون واحدة من منابر العلم التي تدعم وتحث على الاقتصاد القائم على المعرفة، لافته إلى أنّ كلية إدارة الأعمال تقدم تخصصات متنوعة مثل التحليل الاكتواري وإدارة المخاطر وإدارة التمويل والاستثمار والتسويق وريادة الأعمال وإدارة الابتكار والعمليات وسلاسل الإمداد والتوريد وإدارة التكنولوجيا.

تخصصات كلية الهندسة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

وأشارت مدينة زويل، إلى أن المنح الدراسية تُتاح للطلاب على مستوى الجدارة الخاصة بالطالب ومدى تفوقه وما عليه فعله في السنوات المقبلو بالجامعة للحفاظ علي تلك المنحة، لافته إلى أنّ كلية الهندسة يمكن الحصول منها على شهادة البكالوريوس فقط في 4 سنوات، بمعايير تعليمية عالمية في مجموعة من التخصصات الهندسية وهي هندسة الطيران والفضاء وهندسة الاتصالات والمعلومات والهندسة البيئية وهندسة تكنولوجيا النانو والإلكترونيات النانوية، فضلاً عن هندسة الطاقة المتجددة.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمدينة زويل

تتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم لمدينة زويل، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، في أصل شهادة الميلاد الرقمية ونسختين منه و6 صور شخصية مقاس «4 * 6» ونموذج 2 جند للذكور من الجنسية المصرية ونموذج 6 جند للذكور برقم عسكري.