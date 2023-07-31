نشوى مصطفى تروي ذكرياتها مع نتيجة الثانوية العامة: 6 ساعات أمام الراديو

تعرضت الفنانة نشوى مصطفى لموقف طريف يتعلق بكيفية حصولها على نتيجة الثانوية العامة، حيث كانت تشعر بخوف شديد ورهبة، خاصة أن الامتحانات في هذا العام كانت صعبة، على حد وصفها.

نشوى مصطفى تتحدث عن ذكرياتها مع الثانوية العامة

وقالت نشوى مصطفى لـ«الوطن»، إن صديقة لها تُدعى «كريمة» خرحت من امتحان مادة الكيمياء وهي منهارة، وأكدت أنها ستعيد العام الدراسي بسبب تلك المادة.

وعند إعلان خبر نتيجة الثانوية العامة كانت «نشوى» تستمع إلى النتيجة في الراديو، وجاء اسم «كريمة»، وعلمت أنها نجحت «جريت مسرعة كي أقول لها الخبر السعيد، ولم استمع إلى اسمي، واضطرت أن اجلس ما يقرب من 5 إلى 6 ساعات حتى أعلم نتيجتي في الثانوية العامة».

نشوى مصطفى توجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

ووجهت الفنانة نشوى مصطفى رسالة للطلاب بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 قائلة، «بتمني من كل قلبي النجاح لطلاب الثانوية العامة، وربنا يوفق الجميع، وعمر ما كان المجموع إشارة إلى التفوق، ولكن التفوق هو إثبات قيمتك والتأثير في المجتمع».

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من خلال بوابة «الوطن».