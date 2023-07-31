«التعليم العالي»: 127 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق، للتيسير على طلاب الثانوية العامة، الالتحاق بالجامعات خلال العام الجامعي الجديد 2023-2024، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لتنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

وأشار «عاشور» إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعمل على التيسير على الطلاب عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس، وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات.

وتابع أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب، لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

وأضاف السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة 2023، لاختبارات القدرات اليوم الاثنين، بلغ حتى الآن 127 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد.

ولفت رئيس قطاع التعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، لإجراء اختبارات القدرات حتى الخميس المقبل 3 أغسطس، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار 24 ساعة.

تنسيق الكليات 2023

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنّ اختبارات القدرات بكافة الجامعات، تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.